Байден переговорил с Зеленским, а СБУ выкрали защитника ЛНР в Донбассе

В Донбассе под Новый год сотрудники СБУ выкрали военнослужащего НМ ЛНР, а после было приостановлено водоснабжение республики с территории Украины. Во внешней политике Зеленский пытается влезть в процесс переговоров между Россией и США, продолжает вовлекать инвесторов. В новом году Украину ожидают рост тарифов и новые налоги, призванные обеспечить заход крупных иностранных игроков в страну.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество обстрелов в Донбассе продемонстрировало очередное падение практически в 2,5 раза (648 случая против 1515), что обусловлено как «новогодними» праздниками, так и, видимо, достигнутыми договоренностями о «рождественском» перемирии.

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте стабильно сложная ситуация сохраняется в районах Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасное (66 км западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад. Именно в районе первого населенного пункта 27 декабря в плен к ВСУ попал военнослужащий НМ ЛНР, о чем довольно оперативно в районе 22.00 этого же дня проинформировала пресс-служба украинской группировки на юго-востоке страны. Буквально через три дня данные о защитнике Донбасса появилась на сайте Луганской прокуратуры, где ему предъявили обвинение в деятельности на стороне «не предусмотренных украинским законом вооруженных формирований» и посадили под стражу.

lug.gp.gov.ua / Луганська обласна прокуратура

По украинской версии, военный сам пересек линию боевого соприкосновения, по мнению представителей ЛНР — его похитила ДРГ ССО Украины, она же, скорее всего, и ближе к правде. И вот почему:

оперативная работа украинской пресс-службы;

отсутствие сообщений о задержании на странице 24-й механизированной бригады в соцсетях, на чьи позиции и вышел военный НМ ЛНР. Это свидетельствует о непричастности ее к событиям;

отсутствие на бойце снаряжения и оружия, что маловероятно для дежурящих на передовых позициях. Однако при себе он имел мобильный телефон, паспорт гражданина ЛНР и значок с личным номером. Это говорит о том, что находился боец отнюдь не на передовой.

Поэтому это, скорее всего, является спланированной акцией, но не ССО, а Департамента контрразведки СБУ, который 27 декабря отмечал свой «день рождения» и, видимо, поднимал отчетность. Более того, 1 декабря был назначен новый глава департамента — Александр Поклад, в августе 2020 г. уже участвовавший в попытке похищения одного из лидеров ополчения Донбасса, но с территории России.

Взять украинские контрразведчики, скорее всего, планировали добровольца из России, для дальнейшего раскручивания в рамках информационной кампании, однако попали на коренного украинца, что означает: эта попытка далеко не последняя и особо к ней располагает атмосфера «новогодних» праздников.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне 29–30 декабря порадовали своим визитом украинские подразделения на линии соприкосновения — командующие СВ ВСУ генерал Александр Сирский и оперативным командованием «Юг» генерал Андрей Ковальчук, подбодрившие не только словом, но и ценными подарками, напоминающие «умные часы».

facebook.com / 24 ОМБр імені короля Данила

Неудачно начался год для жителей Луганской Народной Республики: 2 января с 21.00 Украина приостановила подачу воды с Западной фильтровальной станции в связи с повреждением водовода, ведущего на территорию ЛНР. Это привело к ограничению подачи воды: в Алчевск — на 30%; Славяносербск, Перевальский район — на 50%; Стаханов, Кировск, Брянку — на 60%; Первомайск — на 100%. Необходимо отметить, что подобные остановки водоснабжения из-за аварий происходят фактически ежегодно и основными причинами являются обстрелы и изношенность оборудования. Если первый фактор поддается регулированию, то второй пущен на самотек.

На центральном участке фронта сложная обстановка оставалась в пригородах Донецка и Горловки. Кроме того, неспокойно было и севернее Дебальцево, где позиции занимает 30-я механизированная бригада ВСУ.

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в прибрежных регионах, где позиции не так давно заняла 36-я бригада морской пехоты. Именно в этих районах совершено более половины всех нарушений в Донецкой области. Учитывая, что район деятельности совсем не нов для украинских морпехов, вполне возможно, что и активность связана с попытками улучшить свое положение для получения тактического преимущества над позициями защитников Донбасса.

Большая политика

Наиболее важным событием украинской внешней политики стали телефонные переговоры между президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись 2 января. Исходя из скупого отчета на официальном сайте Белого дома, а также общих фраз от офиса украинского президента, разговор этот был продолжением прошедших переговоров глав России и США (31 декабря) и предшествовал началу с 10 января российско-американского диалога о стратегической стабильности.

До проведения диалога был ряд мероприятий. Первое — это переговоры между Зеленским и государственным секретарем США Энтони Блинкеном (29 декабря), где украинский президент, видимо, много говорил о «российской агрессии», желая получить увеличение помощи.

Reiterated full U.S. support for Ukraine in my call with Ukrainian President @ZelenskyyUa. We will continue to consult closely with Ukraine, @NATO Allies, and partners in our diplomatic efforts to deter further Russian aggression. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 29, 2021

Второе — собственно, сама беседа по телефону глав России и США (31 декабря), состоявшаяся по запросу российской стороны. Буквально в этот же день Киев запросил переговоры с Вашингтоном, которые запланировали в первый же рабочий день в США — 2 января. При этом в своем твите Зеленский упоминает необходимость координации с США и «ничего об Украине без Украины». Скорее всего, в последнем и кроется основная тема прошедших переговоров Зеленского с главой Белого дома: украинский президент планировал узнать о будущем процессе и роли в нем Киева.

Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – ????????, нічого про ???????? без ????????. Запланували в неділю чергові перемовини з @POTUS, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2021

До Нового года Украину посетила делегация из Катара во главе с членом правящей в стране династии шейхом Фейсалом бин Касимом Аль Тани. По совместительству он является единственным катарским миллиардером из списка Forbes, что намного важнее причастности к королевской династии, к которой причислить себя могут лишь 20% коренных катарцев.

Соответственно и основной темой переговоров стали инвестиции «катарского кошелька» на Украине.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Примечательно, что свое состояние шейх сделал без вложений в энергоресурсы. И по сей день его Al Faisal Holding данный вопрос обходит стороной, стараясь вкладываться в оборудование, необходимое для нефтехимической и иной промышленности. Основной нишей инвестиций является недвижимость, гостиничный бизнес, строительство «под ключ».

Два года назад Фейсал бин Касим открыл свою птицефабрику. Исходя из этого, Зеленский, скорее всего, хотел заинтересовать катарского миллиардера аграрной промышленностью и логистикой. В последнем случае сотрудничество между Украиной и Катаром не ново — с 20 августа 2020 г. в концессию на 35 лет катарской компании QTerminals был передан порт «Оливия» под Николаевом.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Новогодние подарки от украинского правительства

С 1 января 2022 г. на территории Украины произошли изменения в социальной сфере, среди которых есть и положительные. Так, в новый бюджет заложено три повышения пенсий:

с 1 января — до 5,3 тыс. рублей (1,9 тыс. грн);

с 1 июля — до 5,6 тыс. рублей (2 тыс. грн);

с 1 декабря – до 5,7 тыс. рублей (до 2,1 тыс. грн).

Также в октябре будет одна индексация минимальной заработной платы, в ходе которой она подрастет на целых 550 рублей (200 грн) до 18,3 тыс. рублей (6,7 тыс. грн). Вырастет и минимальная зарплата для медицинских работников, которая составит: для среднего медперсонала — 35,6 тыс. рублей (13 тыс. грн), для врачей — 54,8 тыс. рублей (20 тыс. грн).

Из отрицательного — серьезно подрастут тарифы. Касательно первых, то их рост прогнозируют:

горячая вода и отопление — на 50–70%;

вода и водоотведение — на 20–30%;

электроэнергия — на 20–45% для бытовых потребителей, на 50–70% для бизнеса;

газ — на 15–20% для бытовых потребителей, на 30–50% для теплокоммунэнерго.

распределение и доставка газа — на 40–60%.

С начала этого года выросли на Украине и налоги. Наиболее примечателен из них — минимальное обязательство для фермеров, который обязывает ежегодно отчислять аграриев в бюджет пять процентов от стоимости земли. При этом касается оно не только крупных держателей собственности, для которых это «капля в море», но дачников и огородников. Для последней категории такие расходы будут довольно обременительны, особенно если учесть необходимость уплаты НДФЛ в размере 18% для фермеров, чей годовой доход превышает 12 минимальных зарплат (порядка 220 тыс. рублей).

Несомненно, что такие меры вызовут отток мелких аграриев и замены их на крупных игроков. И тут как нельзя кстати с 1 июля 2021 года был открыт земельный рынок, который дает карт-бланш юридическим фирмам, в том числе и иностранным, на покупку от 10 тысяч гектаров с 2024 года. До этого можно приобрести не более 100 гектаров в одни руки и только физическим лицам. Тем самым на этом этапе скупать земли у беднеющих аграриев, по всей видимости, будут украинские олигархи, для того чтобы в последующем обогатиться на распродаже иностранным компаниям. Учитывая ухудшающийся продовольственный кризис, очередь из желающих приобрести украинский чернозем будет приличная.

Формирование украинской «самобытности и идентичности»

Первый день Нового года не обошелся без ставшего с недавних пор традиционным чествования дня рождения «украинского героя» Степана Бандеры.

Степан Бандера – нацистский преступник, украинский фашист и профессиональный агент Гитлера. Такие сведения содержатся в документах, которые выложило в открытый доступ Центральное разведывательное управление США.



Original: https://t.co/lJw398n7BX pic.twitter.com/4ydfJEoMiH — Tatiana-* (@Tatiana04501078) January 2, 2022

Прошли они не на всей территории Украины, а в 20 из 25 ее регионах (19 областях и столице — Киеве). Общее же количество участников не превысило 3,5 тысячи человек. Однако украинское правительство не применило придать этому событию массовость, особое внимание уделив юго-востоку страны. На его территории факельные шествия прошли в Славянске и небольшом населенном пункте Звановка (90 км северо-восточнее Донецка) Донецкой области.

Оба мероприятия были не многочисленны и количество участников не превышало соответственно 50 и 20 человек, включая детей. Распространению информации о них было уделено большое внимание и задействована русскоязычная сеть «ВКонтакте», через украинскую националистическую группу «Донбасский синдром». Последнее говорит о том, что основной аудиторией были жители Донбасса и России, а целью — дать картинку поддержки подобных идей на украинском юго-востоке.

Самое печальное, что работа в направлении формирования «национальной самоидентичности» Украины ведется комплексно и уже дает свои «плоды». При этом с этого года в полную силу вступает языковой закон, который обязывает печатные издания выпускаться только на украинском, исключение составляют англоязычная, крымско-татарская пресса и медиа стран-членов Европейского союза.

Таким незатейливым способом Киев прикрыл у себя русскоязычные медиа, решив вопрос с Венгрией. Кроме того, с 1 июля 2022 г. вводятся штрафы за нарушение закона (отказ разговаривать на украинском языке), касающиеся физических лиц. Их размер для работников сферы услуг составит до 15 тыс. рублей (5,1 тыс. грн), а для госслужащих — до 18,6 тыс. рублей (до 6,8 тыс. грн). Если прибавить к этому работу с детьми через скаутские движения и фактическое переписывание Киевом истории, то формирование враждебной России нации из братского народа может быть завершено уже в ближайшие 5–10 лет. В качестве бонуса будет получен доступ к ресурсам (земле, воде и батарейке в виде соляных пещер), а также удобному логистическому расположению страны, в обход российской территории, маршруте Азия — Европа.

Федеральное агентство новостей /

Однако, учитывая повышающуюся роль зеленой энергетики, возрастает и необходимость контроля над ее источниками со стороны крупных транснациональных корпораций. К последней не так давно была причислена и атомная энергия, в которой наиболее сильной остается Москва. Именно поэтому полученный «украинский опыт» вполне может быть использован на территории Российской Федерации для провоцирования внутреннего кризиса.

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