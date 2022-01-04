Главари центральноафриканского бандформирования UPC объявили о роспуске группировки

Банги, 4 января. Несколько полевых командиров группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) подписали коммюнике, в котором сообщается о роспуске бандформирования.

«Мы, нижеподписавшиеся, бывшие руководители, заявляем, что военно-политическая группа прекратит существование с 1 января 2022 года. Али Дарасса потерял всякое понимание реальности, стал преступником и террористом. Он окружен боевиками и наемниками, которые не поддерживают идеалы, отстаиваемые членами UPC. Они совершают преступления против народа, которые нельзя простить. Мы призываем всех членов UPC отказаться от поддержки Али Дарасса и прекратить борьбу с народом ЦАР», — значится в документе.

Долгое время, казалось, что радикалы будут продолжать устраивать террор и подрывать усилия власти по возрождению страны. Однако в Сети появились видеообращения главарей «Союза за мир в ЦАР» о распаде вооруженной группировки.

Абдулай Умар, известный также как «Бурундиец», в своей речи сообщил, что причина его выхода из UPC заключается в том, что «мир вернулся в Центральноафриканскую Республику». Он также поблагодарил российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера», и бойцов правительственной армии (FACA) за проделанную работу.

Другой командир, Мусса Адам заявил, что формирование больше не может существовать, так как у Али Дарассы просто не осталось сторонников. К примеру, Самба Абакар вместе с Али Мусой и Рамаданом Усманом объявили ему войну.

Ранее сообщалось, что свыше сотни боевиков группировки UPC сложили оружие на юге республики.