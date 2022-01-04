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Политолог Безпалько высмеял «ритуальные мантры» Байдена по Украине

Политика
Политолог Безпалько высмеял «ритуальные мантры» Байдена по Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 января. «Ритуальные» заявления президента США Джо Байдена о поддержке Украины не стоит воспринимать всерьез, отметил российский политолог Богдан Безпалько.

Американский лидер до этого провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Белого дома сообщил, что Вашингтон введет санкции против Москвы в случае «вторжения» РФ на подконтрольную Киеву территорию.

Богдан Безпалько напомнил, что в отношениях России и Украины сейчас обострения нет. Однако, когда ситуация действительно была напряженной, Байден говорил, что США не станут поддерживать Киев даже в случае проявления «российской агрессии».

«Поэтому все эти заявления можно расценивать как ритуальные мантры по поддержке Украины Соединенными Штатами. Эти мантры не конкретизируются — может быть, соберутся сенаторы в США и осудят действия России, может быть, они даже примут заявление в поддержку Украины. Я бы к этому серьезно не относился, это просто дежурная новогодняя, рождественская поддержка Киева», — сказал политолог в интервью изданию «ПолитЭксперт».

Украинский журналист Максим Минин ранее заметил, что Байден показал пренебрежительное отношение к Зеленскому. По его словам, американский лидер выбрал неудобное время для переговоров со своим коллегой.

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