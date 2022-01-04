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Шугалей об увольнении премьер-министра Судана: «Абсолютно безграмотный ооновский чиновник»
Политика
Шугалей об увольнении премьер-министра Судана: «Абсолютно безграмотный ооновский чиновник»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Руководители западных стран заинтересованы в разрушении государственности Судана ради собственной выгоды, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Известный российский ученый прокомментировал увольнение премьер-министра Абдаллы Хамдока, который ранее заявил об уходе с занимаемой должности. 3 января Суверенный совет Судана принят его отставку.

«Этот абсолютно безграмотный ооновский чиновник за два года привел страну к глубочайшему социально-экономическому кризису. Местным правоохранительным органам еще предстоит дать оценку масштабам коррупционных схем, работавших в Правительстве Хамдока. Были расхищены активы, накопленные республикой за предыдущие 30 лет.

В разворовывании ресурсов Судана при содействии администрации Хамдока активное участие приняли западные страны, в частности США, Великобритания, Франция и другие», — сообщил Шугалей в своем в Telegram-канале.

Кроме того, глава ФЗНЦ уверен, что «американский и англосаксонский капитал готовят грандиозную аферу» с внешним долгом страны. В настоящее время он составляет порядка 56 миллиардов долларов, большая часть из этой суммы — 39 миллиардов — проценты и пени.

«Западные банковские элиты понимают, что с таким долговым балансом новых кредитов Судану сейчас никто не даст. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы развалить Судан как государство», — добавил социолог.

Шугалей об увольнении премьер-министра Судана: «Абсолютно безграмотный ооновский чиновник»
wikipedia.org / International Hydropower Association / CC BY 2.0

Шугалей выразил уверенность, что Парижскому клубу, МВФ и другим международным фондам, как участникам различных коррупционных схем, выгодно довести республику до дефолта, после чего запустить процесс распада на мелкие и независимые страны и начать выдачу новой серии кредитов.

«Одна страна может получить 1-2 миллиарда долларов, а если их несколько, то каждая может претендовать на такое финансирование. Это будут связанные кредиты, которые являются очень удобной коррупционной схемой с рентабельностью от 30 до 50%.

Именно ради этой прибыли западные агенты сейчас заводят ситуацию в Судане в тупик и способствуют развалу страны на части. Суданские военные не заинтересованы в крахе единого государства. Поэтому агенты США и стран ЕС пытаются всячески ослабить военных, грубо вмешиваясь во внутренние дела страны», — пишет социолог.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей, африканскую республику может спасти только сильный лидер, которому достаточно быть грамотным и образованным человеком, отстаивающим интересы населения.

«Патриотизм означает, что он не должен быть вовлечен в международную конъюнктуру, он должен быть избавлен от внешних обязательств и иностранного давления. Он должен быть сердцем и головой связан с Суданом. Этого достаточно, чтобы остановить реализацию международных коррупционных схем в стране и разворовывание родины», — заключил президент ФЗНЦ.

Шугалей также предложил экспертную поддержку и помощь стране в создании антикризисной программы.

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судан шугалей хамдок
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