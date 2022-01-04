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Наталия Орейро заявила о желании купить дачу в России на старости лет

Шоу-бизнес
Наталия Орейро заявила о желании купить дачу в России на старости лет
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 января. Певица и актриса Наталия Орейро, которая не так давно получила российское гражданство, может приобрести дачу в России. Звезда «Дикого ангела» не исключила, что проведет старость в этом доме.

По словам знаменитости, еще до получения гражданства она всегда чувствовала, что приезжает в Россию как домой. При этом Орейро призналась в интервью kp.ru, что пока не задумывалась о приобретении недвижимости в РФ.

«Пока я не планирую покупать в России недвижимость, потому что моя резиденция в Аргентине», — поделилась певица.

Как пояснила актриса, чтобы иметь жилье в другой стране, нужно решить вопросы с содержанием этого объекта. Кроме того, звезда «Дикого ангела» не остается в одной локации, когда прилетает в Россию, а ездит по разным городам. При этом знаменитость хотела бы пожить в РФ на старости лет.

«Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России. Мне, кстати, очень нравится Черное море», — призналась Орейро.

Певица добавила, что дома у нее есть огород, в котором она обычно возится с растениями. Актриса очень любит проводить субботы за этим занятием.

Наталия Орейро впервые посетила Россию по собственному паспорту в начале декабря. Артистка задумалась о том, чтобы организовать гастроли по российским городам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталия Орейро заявила о желании купить дачу в России на старости лет
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