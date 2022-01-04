Минобороны РФ представило зрелищные кадры подготовки экипажей Т-72 к танковому биатлону

Ростов-на-Дону, 4 января. Танкисты российской армии отрабатывают слаженность действий во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Кадамовский Южного военного округа.

Тренировки проходят в зимних условиях, на них изучаются различные сложности при прохождении трассы танкового биатлона. Кадры подготовки экипажей Т-72 к ответственным соревнованиям опубликовал телеканала «Звезда».

«Здесь будет фронтальная стрельба. Очень тяжело ее выполнять. При качании будет очень большая вероятность не попасть», — рассказывает в видеосюжете командир танка гвардии сержант Валентин Куценко.

Ранее эксперты американского издания Business Insider рассказали, как танк Т-72 стал «охотником-убийцей» бронетехники западного производства.