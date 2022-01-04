Видео с мгновенным замерзанием ручья в канадском лесу опубликовали в Сети

Жители городка Сквамиш неподалеку от Ванкувера сняли на видео уникальное природное явление: лесной ручей за считанные секунды застыл и превратится в ледяную тропинку.

Опубликованный в Twitter видеоролик вызвал огромный интерес у пользователей и за несколько дней собрал более восьми миллионов просмотров. Многие не могли поверить своим глазам, однако метеоролог Джесси Аппал объяснила, что подобное действительно происходит, но является очень редким явлением.

«Здесь мы наблюдаем образование кристаллов льда на поверхности воды. Эти кристаллы льда довольно мягкие и мало структурированы. Поскольку поток воды постоянный и турбулентный, кристаллы мягкого льда не могут полностью замерзнуть. При менее бурных потоках большее количество льда может накапливаться быстрее, что и создает иллюзию исчезновения ручья», — пояснила метеоролог Джесси Аппал.

На этой неделе в Канаде наблюдаются аномальные морозы, каких не было уже более полувека. В известном своим мягким климатом регионе Британская Колумбия столбики термометра опустились до минус 50 градусов по Цельсию.