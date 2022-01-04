Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 12:52
12:52
Общество
Полоса от Краснопутиловской к Галстяна оказалась залита водой из-за прорыва трубы
12:49
Общество
Sony Pictures перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето на два месяца
12:47
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана указал на важность создания независимого правительства
12:43
Политика
Сенатор Пушков сравнил США с карточным домиком
12:40
Весь мир
Власти Ливии депортировали 22 беженца из Туниса
12:40
Происшествия
Поезда задерживаются на Калужско-Рижской линии московского метро из-за человека на путях
12:36
Происшествия
Подозреваемого в поджоге коттеджа рецидивиста задержали в Ленобласти
12:35
Общество
Актриса Вупи Голдберг заболела COVID-19
12:32
Весь мир
Дипломат Всеволод Ткаченко о помощи Мали в борьбе с терроризмом: это поле для сотрудничества
12:30
Общество
Видео с мгновенным замерзанием ручья в канадском лесу опубликовали в Сети
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Видео с мгновенным замерзанием ручья в канадском лесу опубликовали в Сети

Общество

Жители городка Сквамиш неподалеку от Ванкувера сняли на видео уникальное природное явление: лесной ручей за считанные секунды застыл и превратится в ледяную тропинку.

Опубликованный в Twitter видеоролик вызвал огромный интерес у пользователей и за несколько дней собрал более восьми миллионов просмотров. Многие не могли поверить своим глазам, однако метеоролог Джесси Аппал объяснила, что подобное действительно происходит, но является очень редким явлением.

«Здесь мы наблюдаем образование кристаллов льда на поверхности воды. Эти кристаллы льда довольно мягкие и мало структурированы. Поскольку поток воды постоянный и турбулентный, кристаллы мягкого льда не могут полностью замерзнуть. При менее бурных потоках большее количество льда может накапливаться быстрее, что и создает иллюзию исчезновения ручья», — пояснила метеоролог Джесси Аппал.

На этой неделе в Канаде наблюдаются аномальные морозы, каких не было уже более полувека. В известном своим мягким климатом регионе Британская Колумбия столбики термометра опустились до минус 50 градусов по Цельсию.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Видео с мгновенным замерзанием ручья в канадском лесу опубликовали в Сети
канада климат зима природа ручей
Комментировать