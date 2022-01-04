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Морпехи Каспийской флотилии отработали парашютное десантирование с вертолетов Ми-8

Армия
Морпехи Каспийской флотилии отработали парашютное десантирование с вертолетов Ми-8
Пресс-службы Минобороны РФ

Каспийск, 4 января. Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) успешно завершили выполнение программы воздушно-десантной подготовки за 2021 год.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в течение закончившегося учебного года каждый из морпехов КФл совершил не менее 20 учебных прыжков с парашютом.

«Воздушное десантирование бойцы выполняли в полном боевом снаряжении из вертолетов Ми-8 с высоты от 800 до 1500 метров, как в дневное, так и в ночное время», — сказано в опубликованном релизе.

Парашютная подготовка отрабатывалась по принципу «от простого к сложному». Сначала морские пехотинцы КФл освоили отдельные элементы и общие навыки десантирования на тренажерах, и только потом выполнили прыжки с вертолетов Ми-8, отметили представители ЮВО.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Южном военном округе будут капитально отремонтированы несколько аэродромов.

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учения морпехи юво кфл
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