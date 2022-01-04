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Эксперты Sina: НАТО переименовывает российское вооружение из-за страха и зависти

  /   Обновлено: 04 января 2022 11:16
Армия
Эксперты Sina: НАТО переименовывает российское вооружение из-за страха и зависти
flot.com  /  Пресс-служба Северного флота

Пекин, 4 января. Штабные офицеры НАТО зачастую дают «странные прозвища» российскому вооружению, так как боятся его ударной мощи, пишут эксперты китайского издания Sina.

Представители Североатлантического альянса испытывают зависть и страх перед новейшим российским оружием. Такие эмоции были свойственны Западу еще в советскую эпоху, напоминают китайские обозреватели. Пересказ их публикации представлен «ПолитРоссией».

«Русские не понимают, почему их прекрасный Ту-160 "Белый лебедь" в НАТО называют Blackjack ("Дубинка"), а легкий истребитель МиГ-29 стал Fulcrum ("Точка опоры")», — отмечается в статье.

«Странная кодификация» советского и российского вооружения связана с простым и грубым принципом – все боевые машины одного типа должны называться на одну букву латинского алфавита. Например, для истребителей это буква «F», а для бомбардировщиков «B», объяснили эксперты Sina.

«Согласно этому правилу, перехватчик МиГ-31 стал "Лисьей гончей" (Foxhound), а стратегический бомбардировщик Ту-95 стал "Медведем" (Bear)», — рассказали авторы статьи, почему и как в НАТО переименовывают российскую боевую технику.

Ранее аналитики китайского Baijiahao указали на панику Запада из-за успешного залпового пуска ракет «Циркон» кораблями Северного флота ВМФ РФ.

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нато ту-160 оружие миг-31
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