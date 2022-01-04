Президент Токаев призвал недовольных ценами на газ казахов проявить готовность к диалогу

Нур-Султан, 4 января. Недовольные ценами на газ жители Мангистауской области должны проявить готовность к диалогу. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Жители указанного региона до этого вышли на улицы городов и потребовали от властей страны снизить цену на сжиженный газ. В частности, протестующие намерены добиться снижения стоимости топлива до 60 тенге (0,13 доллара).

«Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — написал Токаев.

Казахский лидер подчеркнул, что в Актау начала работать правительственная комиссия, которой было дано поручение найти компромисс по указанному вопросу с целью сохранения стабильности в стране.

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев ранее заявил, что власти страны на сегодняшний день не имеют возможности снизить стоимость сжиженного газа.