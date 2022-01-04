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Банк Morgan Stanley согласился выплатить 60 млн долларов по иску своих клиентов

  /   Обновлено: 04 января 2022 10:57
Экономика
Банк Morgan Stanley согласился выплатить 60 млн долларов по иску своих клиентов
Федеральное агентство новостей  /  torange.biz / wikipedia.org / Frank Vincentz / GNU Free

Вашингтон, 4 января. Коммерческая транснациональная корпорация Morgan Stanley выплатит компенсацию своим клиентам за утечку данных, сообщает BFM.ru.

В 2020 году против Morgan Stanley был подан коллективный иск, который завершился мировым соглашением на сумму 60 млн долларов. Клиенты обвиняли корпорацию в утечке персональных данных, а также утрате сервера с личной информацией. В рамках соглашения 15 млн истцов получат от банка по два года бесплатной страховки от мошенничества, также им компенсируют потери в размере до 10 тысяч долларов.

Банк Morgan Stanley своей вины не признал, но все равно принял условия мирового соглашения.

Известный американский эксперт по кибербезопасности Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности утечки их данных. Он заявил, что гаджеты американского производства могут передавать личные данные своих владельцев компаниям-производителям.

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иск мошенничество morgan stanley утечка данных
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