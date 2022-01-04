«Реальная история героизма»: чем фильм «Гранит» превзошел американское военное кино

Фильм «Гранит» продолжает сложную, но полную настоящего героизма и реальных побед тему, поднятую в «Солнцепеке» и «Туристе». Авторы создали яркую картину, избежав скатывания в откровенный клубок. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН выразил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. Премьера остросюжетного фильма «Гранит» от создателей боевиков «Турист» и «Солнцепек» состоялась 28 декабря на телеканале НТВ.

«Как известно, американский кинематограф даже из военных поражений делает красивый и популярный продукт, продвигающий в итоге интересы США и их армии. В России же всегда хватало саморефлексии в искусстве. Однако зачастую самые громкие успехи оказывались незаслуженно забытыми», — отметил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Гранит» /

Сергей Простаков подчеркнул, что в фильме «Гранит» показывают реальную историю победы и героизма.

«Российский кинематограф теперь создает фильмы про современные войны, которые сочетают реализм, привлекательный визуальный ряд и актуальность, что, несомненно, должно привлечь зрителя», — заключил эксперт.

кадр из фильма «Гранит» /

Фильм «Гранит» основан на реальных событиях, произошедших два года назад в Мозамбике, где боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались захватить одну из провинций. На помощь в африканское государство прибывают российские инструкторы под руководством командира с позывным Гранит, которые должны подготовить местную армию к борьбе с террористами.

Ранее политолог, политический обозреватель Александр Асафов объяснил значимость фильма режиссера Дениса Нейманда «Гранит» для общества. Ленты, созданные на основе реальных событий, Александр Асафов считает крайне важными для современного гражданина.

1 Организация запрещена на территории РФ.