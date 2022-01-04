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Тимати провел первые дни 2022 года с сыном от Решетовой

Шоу-бизнес
Тимати провел первые дни 2022 года с сыном от Решетовой
Pr Scr instagram.com  /  @timatiofficial

Дубай, 4 января. Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, воссоединился со своим сыном Ратмиром от экс-возлюбленной — модели и блогера Анастасии Решетовой. Основатель лейбла Black Star провел с ребенком первые дни наступившего года.

Поклонники ожидали, что Тимати проведет праздники в компании своей предполагаемой избранницы — украинской модели Саши Дони. Однако рэпер улетел в Дубай, где у него был запланирован концерт, а затем встретился с сыном от Решетовой. Юнусов опубликовал кадры с малышом в Instagram Stories.

Основатель лейбла Black Star выложил видео, на котором он выходит из автомобиля Rolls-Royce, держа ребенка на руках. Похоже, Тимати куда-то улетел с сыном из Дубая, поскольку кадры были сняты перед посадкой в самолет, пишет Teleprogramma.pro. Можно предположить, что рэпер решил побыть с мальчиком без Решетовой.

Тимати провел первые дни 2022 года с сыном от Решетовой
Prt Scr instagram.com / @timatiofficial

Напомним, помимо сына, у Юнусова есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Ранее мать Тимати рассказала, как девочка реагирует на частую смену девушек отца.

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тимати знаменитости решетова
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