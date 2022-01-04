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Житель Тольятти стал профессиональным художником после ампутации кистей рук

Общество

Четыре года назад 41-летний Евгений Коробских попал под поезд. Врачам пришлось ампутировать ему кисти обеих рук.

Оказавшись в больнице и осознав произошедшее, мужчина впал в глубокую депрессию, выйти из которой ему помогли краски и кисточки.

«Я просто не мог понять сначала, как вообще это делать. Потом, я уже не помню точно, может, мне кто-то подсказал, что можно в зубах держать кисть. Потихоньку-потихоньку начал рисовать — и все, я не мог остановиться. С утра сел рисовать — и все, до вечера. У меня только улетали эти «разукрашки» одна за другой», — вспоминает Евгений.

С искусством начинающий живописец впервые соприкоснулся благодаря заведующей отделения сестринского ухода. Именно она вручила ему краски. Мужчина стал осваивать технику рисования с кисточкой во рту, и, несмотря на трудности, быстро освоился.

«Скорее, конечно, я что-то преодолеваю таким образом, потому что идет какое-то выражение внутреннего мира в этих красках», — поделился Коробских.

Евгения вдохновила история известного оратора Ника Вуйчича, который, не имея рук и ног, добился больших высот в жизни и стал популярным мотиватором. Сейчас на счету Коробских уже десять персональных выставок, а следующий показ планируется организовать в Норвегии.

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тольятти художник инвалиды искусство живопись
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