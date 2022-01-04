Вдова Александра Градского оплатила более 500 тысяч рублей налоговой задолженности мужа

Москва, 4 января. Вдова певца и композитора Александра Градского, актриса Марина Коташенко, полностью выплатила задолженность музыканта по налогам. Последняя жена артиста сделала это, не дожидаясь вступления в наследство, узнал источник ФАН.

Градский не успел оплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на недвижимость, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем. После смерти певца выяснилось, что за ним числилась задолженность в размере 523 тысячи рублей.

Однако вдова композитора полностью выплатила эту сумму. Коташенко погасила долг покойного мужа после 1 декабря, то есть, еще в прошлом году. При этом вступить в наследство актриса сможет только через полгода после смерти супруга.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября 2021 года. Причиной смерти 72-летнего артиста назвали инфаркт головного мозга.

Певец скончался в самый разгар съемок очередного сезона шоу «Голоc», в котором он был наставником. Специально для финала проекта Градского «воскресили» на экране.