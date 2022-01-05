Публицист Союстов: России на переговорах с США своего добиться будет трудно, но не невозможно

России на январских переговорах с США по вопросу гарантий безопасности своего добиться будет очень трудно, но не невозможно. Главное для Москвы — продолжать твердо отстаивать свою позицию, четко доносить ее до американской стороны, не дать Вашингтону и его сателлитам «заболтать» переговорную повестку, а также быть готовой к любому повороту событий.

Продолжать переговоры «здесь и сейчас»

7 декабря 2021 года в ходе саммита, проведенного в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену, что РФ заинтересована в надежных юридических гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных государствах ударных наступательных вооружений. Согласно опубликованной по итогам переговоров Путина и Байдена информации, президенты договорились дать своим представителям поручения «вступить в предметные консультации по этим чувствительным темам».

Замечу, что прологом к этому саммиту стала организованная американскими «ястребами» (сторонниками продолжения конфронтации с РФ. — Прим. ФАН) масштабнейшая медиаатака на Россию. Последнюю правительственные круги и СМИ Запада бездоказательно обвиняли в «подготовке вторжения» на Украину. Однако российская сторона выдержала это давление.

kremlin.ru / Администрация президента России

В Москве явно учитывали риск того, что заокеанские партнеры после 7 декабря попытаются «заболтать» обозначенную Россией повестку, поэтому далее российская сторона действовала активно и напористо. Когда в середине декабря в РФ прибыла помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, ей тут же был вручен пакет документов с проектами договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Одновременно российская сторона проинформировала заокеанских «партнеров» о том, что Москва намерена добиться от Вашингтона содержательных ответов по российским предложениям в самой ближайшей перспективе. За этим месседжем ясно читался другой — готовность РФ решать возникшие проблемы в одностороннем порядке и без согласования с Соединенными Штатами.

Вашингтон оказался поставлен перед необходимостью продолжать переговоры о гарантиях безопасности в Европе «здесь и сейчас». Естественно, очень многих в США это не устроило. Очевидно, это побудило Путина в ночь с 30 на 31 декабря провести с Байденом телефонный разговор, в ходе которого российский лидер еще раз предельно четко обозначил «сонному Джо» российский взгляд на гарантии безопасности. Судя по всему, диалог президентов получился достаточно жестким. По крайней мере, когда Байден попытался «прессануть» Путина очередным напоминаем о возможном введении Соединенными Штатами против России новых «беспрецедентных» санкций, то услышал в ответ от президента России, что подобный шаг американцев может привести к полному разрыву отношений между странами. Подумав, Байден заявил, что США не намерены размещать на Украине ударное наступательное вооружение.

Global Look Press / Rod Lamkey - Cnp

Далее были опубликованы даты последующих международных переговоров, на которых так или иначе будет обсуждаться кейс российских требований по гарантиям безопасности. В частности, 10 января должен будет состояться двусторонний диалог России и США по стратегической стабильности, 12 января пройдет заседание Совета НАТО — Россия, а на 13 января запланированы переговоры представителей России и ОБСЕ.

Естественно, ключевыми в этом «триптихе» выглядит новый саммит Россия — США. Давайте поговорим о его перспективах, но сначала коротко вспомним предысторию вопроса.

Небольшое историческое отступление

Появление российских проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО завершили почти тридцатилетнюю эпоху попыток Москвы если не интегрироваться в западный мир, то хотя бы наладить с ним равноправные отношения. Увы, данные инициативы РФ успехом не увенчались. Стремление РФ «подружиться» с Западом воспринималось западным сообществом как доказательство слабости России. Посему на протянутую Россией для рукопожатия руку западное сообщество отвечало действиями, откровенно враждебными по отношению к Москве: акциями по дестабилизации внутреннего положения в РФ, односторонними санкциями и приближением военной инфраструктуры стран НАТО к границам России.

Санкционированный Западом на Украине Евромайдан резко ускорил дальнейшую деградацию отношений России со странами Запада, де-факто переведя их в плоскость постоянно усиливавшейся конфронтации. «Ползучее» освоение структурами НАТО украинской территории окончательно сделало ситуацию для России нетерпимой. Что в свою очередь подтолкнуло Москву к решительным действиям для изменения неблагоприятного для себя статус-кво. Дипломатической частью этих действий и стало появление российских проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Вышеупомянутые проекты содержат российские требования к США исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от развертывания военной инфраструктуры НАТО на территории республик бывшего СССР. Кроме того, Москва предлагает Вашингтону демилитаризировать Европу, эвакуировать американское ядерное оружие из европейской зоны в Соединенные Штаты, радикально снизить масштабы военного присутствия стран НАТО (прежде всего США) близ границ России и Белоруссии, свернуть проект развертывания так называемой ЕвроПРО, а также обоюдно воздержаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории. Собственно, именно эти вопросы и будут предметно обсуждаться на саммите Россия — США 10 января. Точнее, будет обсуждаться готовность Соединенных Штатов согласиться со всем комплексом российских предложений. Вариант, при котором Вашингтон одобрит один-два пункта, а иные отвергнет, Россию не устроит: еще в середине декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил, что предложения России в адрес НАТО и США по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе, а не по пунктам.

Конец исторического отступления.

Байдену необходимо договориться с Москвой

За рубежом часто можно встретить тезис о том, что «Москва добивается новой Ялты». На мой взгляд, это ошибочная аналогия. Ялтинские соглашения февраля 1945 года были посвящены установлению послевоенного мирового порядка, в то время как текущие инициативы Москвы направлены на упорядочение хаоса в вопросе европейской безопасности, порожденного распадом СССР и последующими агрессивными действиями коллективного Запада, пытавшегося окончательно обнулить статус России как одной из великих держав. Пожалуй, единственное, что роднит переговорные позиции Москвы февраля 1945-го и января 2021-го, — это их хорошая подготовка.

Пресс-служба СПбГУ /

Хотел бы заострить внимание читателей на том, что текущие требования России были согласованы с Китаем: председатель КНР Си Цзиньпин полностью поддержал российские инициативы по демилитаризации Европы. То есть Москва и Пекин выступают единым фронтом, что можно рассматривать как пролог к формализации будущего военно-политического союза РФ и КНР, являющегося сейчас «самым страшным сном» Вашингтона. В диалоге РФ с американской стороной продолжающееся сближение Москвы с Пекином выступает не менее «убойным» аргументом, чем российские МБР и гиперзвуковые системы вооружения. Если у Соединенных Штатов и так-то имелось немного шансов запугать Россию угрозами отключения от SWIFT и технологической блокадой, то в ситуации, когда за спиной РФ стоит КНР, уверенно становящаяся первой экономикой мира, таких шансов и вовсе нет.

Замечу, что даже без учета российско-китайского фактора позиция Соединенных Штатов сейчас очень непростая.

С одной стороны, в Вашингтоне по-прежнему сильно влияние «ястребов», возглавляемых госсекретарем Энтони Блинкеном, и уверенных, что все проблемы в отношениях с Москвой можно решить дальнейшим наращиванием давления на Россию. «Ястребы» присутствуют как в Госдепе и разведсообществе США, так и в обеих американских политических партиях, так что не учитывать мнение Блинкена и ко Джо Байден не может.

ФБА «Экономика сегодня» /

С другой стороны, Байдену крайне необходимо все же договориться с Москвой и установить в Европе контролируемый мир. Для Байдена это принципиально важно минимум по четырем причинам:

— необходимость снижения градуса конфронтации с Россией до того момента, когда инициированное Западом «нагнетание страстей» дойдет до черты, за которой становится возможным военное столкновение;

— необходимость удовлетворения требований ФРГ (главного европейского партнера США) по стабилизации ситуации в Европе;

— стремление добиться крупного дипломатического успеха, способного реанимировать рейтинг «сонного Джо», сильно просевший после позорных кадров эвакуации американцев из Афганистана; без этого Байден не сможет укрепить свое положение в США и сформировать программу второго срока, на который «сонный Джо», конечно же, пойдет, если доживет;

— стремление как-то притормозить продолжение формирования альянса России с Китаем.

По сути, сейчас все политическое будущее Байдена упирается в его отношения с Москвой.

«Подлетное время сократится до семи-десяти минут»

Центральное место в повестке российско-американского диалога занимает Украина. Почему? Потому что категорическим условием Москвы выступает признание Украины зоной жизненных интересов России.

Россия настаивает на демилитаризации Украины и сохранении для этой страны внеблокового статуса. Можно сказать, что РФ рассматривает украинскую территорию как свое стратегическое «предполье», которое априори должно оставаться нейтральным. Проблема заключается в том, что постмайданный режим на Украине стремится к прямо противоположному — вступлению в НАТО и насыщению украинской территории военной инфраструктурой Североатлантического альянса. Это совершенно неприемлемо для Москвы.

«Если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — не так давно пояснил Владимир Путин.

Федеральное агентство новостей /

В то же время американская сторона, равно как и руководство НАТО, вовсе не горит желанием не на словах, а на деле запускать механизм приема Украины в Североатлантический альянс. Еще раз подчеркну — Запад брать на себя ответственность за авантюрное поведение киевских властей не собирается. Украина интересна иностранным бенефициарам Евромайдана исключительно по двум причинам: как объект экономической «прихватизации» и как инструмент для оказания давления на Россию. Соответственно, можно ожидать, что на грядущих переговорах Байден будет совсем не прочь «торгануть» Украиной ради удовлетворения своих собственных интересов. Для России это плюс.

Минусом же для нашей страны следует считать то, что январские переговоры с США придется вести в ситуации, когда ранее действовавшие механизмы российско-американских отношений к 2022 году оказались Вашингтоном почти полностью разрушены. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из целого комплекса международных договоров, нацеленных на контроль за вооружениями (договор об ограничении систем противоракетной обороны, договор по открытому небу, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Многочисленные американские санкции не смогли уничтожить российскую экономику, но значительно сузили пространство для российско-американского экономического сотрудничества. Массовой высылкой дипсотрудников, а также отъемом дипсобственности американцы фактически заблокировали полноценную работу российского посольства на территории США. Наконец, президент Соединенных Штатов публично отказался признавать российские красные линии по Украине. Данные обстоятельства не могут не затруднить Москве ведение переговоров с Вашингтоном.

Еще один минус — антироссийская сущность постмайданного режима на Украине, до сих пор мечтающего о силовом возврате контроля над Донбассом и Крымом. Это множит угрозы для российского приграничья и вынуждает Москву предпринимать ответные меры, неизменно трактуемые американскими «ястребами» как российская «подготовка вторжения» на Украину. При этом Москва и Вашингтон, пусть и по разным причинам, но продолжают настаивать на соблюдении Киевом Минских соглашений. На Украине эти требования по большей части предпочитают игнорировать. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский мало того что сам выступает с русофобских позиций, так еще и не полностью контролирует своих силовиков и праворадикалов, что существенно увеличивает опасность военных провокаций Киева против ДНР, ЛНР и России. Постмайданный режим на Украине способен в любой момент перевести свои отношения с народными республиками и Москвой в плоскость внезапной эскалации конфликта. Такой форс-мажор может до крайности осложнить диалог РФ с США, что было бы достаточно выгодно для Зеленского и ко.

Федеральное агентство новостей /

Не менее запутанная конфигурация наблюдается на европейском пространстве, где Германия и Франция не прочь нормализовать отношения с РФ, в то время как Польша и прибалтийские республики, напротив, настроены продолжать эксплуатировать антироссийскую повестку, тем самым солидаризируясь с американскими «ястребами». При этом Европа в каком-то смысле угодила в заложницы не только к Вашингтону, которому передоверила вопросы своей безопасности, но и к Киеву, ибо полномасштабная разморозка конфликта в Донбассе способна аукнуться для европейцев тяжелейшим политико-экономическим кризисом, а также параличом ключевых международных организаций в лице НАТО и ЕС.

Наконец, имеется еще и Великобритания, которая, покинув ЕС, теперь старается упрочить свое влияние на европейском пространстве. Пока США концентрируются на «сдерживании» своего главного геополитического противника — КНР, англичане примеряют на себя роль главных фронтменов по «сдерживанию» России в Европе. Таким образом, Лондон автоматически становится противником любых конструктивных договоренностей Вашингтона с Москвой. Можно не сомневаться, что английская сторона также примкнет к американским «ястребам» и постарается всячески затруднить российско-американский диалог по вопросу гарантий безопасности.

Своего добиться будет трудно, но не невозможно

С учетом всего вышеперечисленного очевидно, что январские переговоры России и США будут очень тяжелыми. Москве некуда отступать. У Байдена пространство для возможных компромиссов также предельно сужено — каждая уступка «сонного Джо» Москве будет восприниматься «ястребами» как «умаление чести и достоинства» США с соответствующими последствиями для рейтинга президента. Кроме того, даже если президент США примет базовые условия России, то те с высокой степенью вероятности могут быть заблокированы «ястребами», засевшими в Госдепе и Конгрессе США.

Что же, никакой надежды нет?

Федеральное агентство новостей

Я бы так не сказал. Даже самые узколобые «ястребы» в Вашингтоне должны осознавать, что у Москвы вполне есть чем эффективно ответить на американское «нет». Это и продолжение работ по принятию на вооружение ВС РФ перспективных видов оружия и военной техники, обеспечивающих российской армии качественное превосходство над потенциальным противником, а также возможность эффективной реализации концепции ядерного сдерживания. Это форсированное принятие на вооружение ВС РФ сухопутных комплексов с крылатыми ракетами «Калибр», модернизированных в сторону увеличения дальности пуска ракет оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и подвижных грунтовых ракетных комплексов с баллистическими ракетами средней дальности. Наконец, это наращивание темпов военно-технической интеграции РФ с Белоруссией и дальнейшее усиление сотрудничества РФ с КНР в военной сфере, нацеленное на постепенное создание общего военно-политического пространства.

С учетом имеющегося в распоряжении России широкого ассортимента асимметричных ответов на отказ американской стороны от конструктивного диалога с Москвой Вашингтон рискует оказаться в положении цугцванга, при котором каждый новый конфронтационный ход Байдена будет больнее бить по США, чем по РФ.

Словом, своего добиться на январских переговорах России будет очень трудно, но не невозможно. Главное — продолжать твердо отстаивать свою позицию, четко доносить ее до американской стороны, не дать Вашингтону и его сателлитам «заболтать» переговорную повестку, а также быть готовыми к любому повороту событий. Не исключено, что такая тактика может сработать. Получилось же у Москвы и Пекина 3 января «вытрясти» из западных «партнеров» «Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений»!

Вашингтону, Лондону и Парижу пришлось публично повторить то, что всем было понятно во время холодной войны, но после распада СССР многими на Западе как-то подзабылось: в ядерной войне не может быть победителей. А раз так, то не пора ли на самом деле предметно поговорить о гарантиях безопасности в Европе?