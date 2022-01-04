Mercedes-Benz показал новый электрокар Vision EQXX с рекордным запасом хода

Берлин, 4 января. Новый электрический концепт Vision EQXX от Mercedes-Benz стал воплощением идей энергоэффективности, сообщает РБК.

Электромобиль представят на автосалоне в Лас-Вегасе. Презентация пройдет с 5 по 8 января. Концерн намерен продемонстрировать новейший электрокар, способный проехать на одной зарядке свыше 1 тыс. км.

Vision EQXX разработан совместно со специалистами гоночных команд Mercedes Formula One и Formula E. Электрокар оснащен системой автопилота, датчиками позиционирования на дороге и солнечной батареей на крыше. В салоне установлена мультимедийная система с широким экраном. Вес авто — 1750 кг, расход энергии — 10 кВт ч на 100 километров. Новый электрокар от Mercedes-Benz появится на рынке не раньше 2024 года.

Mercedes-Benz планирует полностью перейти на производство электрокаров к 2025 году. Корпорация намерена создать всемирную сеть станций Plug & Charge для зарядки собственных авто.