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Читатели The Telegraph: Путин «умрет со смеху» после угроз Великобритании

Политика
Читатели The Telegraph: Путин «умрет со смеху» после угроз Великобритании
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 4 января. Президент РФ Владимир Путин может «умереть со смеху» после угроз Великобритании возглавить антироссийское движение стран Европы. К такому выводу пришли читатели издания The Telegraph.

Депутат британского парламента Роберт Дженрик до этого предложил Лондону возглавить движение европейских стран против Москвы. Политик призвал внедрить «жесткие» ограничения против экономики России.

Однако простые британцы встали на сторону Москвы в этом вопросе, поскольку они не разделяют такое агрессивное настроение парламентария.

«Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху», — написал комментатор под ником Simon Long.

Читатели The Telegraph: Путин «умрет со смеху» после угроз Великобритании
pixabay.com /

Пользователь Heinz Guderian напомнил, что у Великобритании танков меньше, чем лошадей, а ВМФ состоит только из 18 кораблей. В случае начала масштабного конфликта самолеты и ракеты ВВС страны закончатся примерно за три дня, поэтому угрожать России в этой ситуации очень неразумно.

«Если Британия не будет развертывать ядерное оружие, она не сможет ничем угрожать России, а, если Путина подтолкнуть, то его армия галопом пронесется через Европу», — заключили читатели.

Издание Defense News ранее сообщило, что в Лондоне разочарованы докладом комитета обороны о состоянии ВМС Британии. Документ показал, что оборонный потенциал страны оставляет желать лучшего.

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