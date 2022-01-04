Полицейские помогли пожарным спасти из огня двух пенсионеров в Магадане

Магадан, 4 января. Пожар произошел в частном доме на улице Молодежная. Спасатели и правоохранители успели вывести пенсионеров из охваченного огнем здания.
На борьбу с пожаром выехали специалисты пожарной части №20 по Магаданской области. Полицейские помогли выйти из горящего дома двум пожилым людям 64 и 65 лет. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате инцидента сильно повредилась крыша, кухня, тамбур и две комнаты. Причина возгорания устанавливается.
Ранее пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в микрорайоне Кузнечики Подольска. Также из многоэтажного дома эвакуировали больше 20 жильцов, сообщало РИАМО.