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Полицейские помогли пожарным спасти из огня двух пенсионеров в Магадане

  /   Обновлено: 04 января 2022 10:08
Общество
Полицейские помогли пожарным спасти из огня двух пенсионеров в Магадане
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Магадан, 4 января. Пожар произошел в частном доме на улице Молодежная. Спасатели и правоохранители успели вывести пенсионеров из охваченного огнем здания.

На борьбу с пожаром выехали специалисты пожарной части №20 по Магаданской области. Полицейские помогли выйти из горящего дома двум пожилым людям 64 и 65 лет. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате инцидента сильно повредилась крыша, кухня, тамбур и две комнаты. Причина возгорания устанавливается.

Ранее пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в микрорайоне Кузнечики Подольска. Также из многоэтажного дома эвакуировали больше 20 жильцов, сообщало РИАМО.

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