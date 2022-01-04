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ОПЕК+ не планирует отступать от плана по наращиванию нефтедобычи

  /   Обновлено: 04 января 2022 10:07
Экономика
ОПЕК+ не планирует отступать от плана по наращиванию нефтедобычи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 января. Страны ОПЕК+ не намерены отступать от плана по увеличению добычи нефти в феврале, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на англоязычное издание Reuters.

ОПЕК+ планирует нарастить нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. К концу января остаточный объем сокращений составит 3,4 млн баррелей в сутки.

Осенью прошлого года сделка ОПЕК+ была исполнена на 117%. На рынок поступило на 0,7 млн баррелей меньше запланированного. Во вторник, 4 января, представители России и Саудовской Аравии проведут заседание министерского мониторингового комитета, в ходе которого рассмотрят сценарии развития рынка нефти в 2022 году.

Летом прошлого года страны ОПЕК+ договорились наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, которые сейчас составляют около 4 млн баррелей в сутки.

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