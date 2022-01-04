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Директор Бородиной назвал ее бывшего мужа «перенюханным ухолизом»

Шоу-бизнес
Директор Бородиной назвал ее бывшего мужа «перенюханным ухолизом»
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 4 января. Директор телеведущей и блогера Ксении Бородиной Лев Смольников отреагировал на скандал с ее бывшим мужем Курбаном Омаровым, который обвинил знаменитость в неверности. Он встал на защиту звезды экрана перед ее экс-супругом и жестко обозвал бизнесмена.

Бородина и Омаров развелись летом прошлого года, причем точных причин расставания так и не назвали. Поклонники предполагали, что причиной распада звездного брака могли стать измены бизнесмена.

Однако недавно предприниматель представил собственную точку зрения на эту ситуацию. Если верить бывшему мужу ведущей «Дома-2», изменила в браке именно она, причем не просто с каким-то мужчиной, а с одним из друзей Омарова.

Это заявление бизнесмена вызвало возмущение директора знаменитости. Смольников отреагировал на слова экс-супруга Бородиной в Instagram Stories и намекнул на пристрастие предпринимателя к запрещенным веществам.

«Весело год начинается! Перенюханный ухолиз решил размышлять о верности и порядочности. Иди нюхни еще, может, отпустит», — негодовал директор телеведущей.

Директор Бородиной назвал ее бывшего мужа «перенюханным ухолизом»
Prt Scr instagram.com / @lovaleva

Сама Ксения Бородина тоже не оставила выпады бывшего мужа без внимания. По мнению блогера, своими обвинениями Омаров хочет привлечь к себе внимание и увеличить аудиторию в соцсетях. Как утверждает телеведущая, у нее есть, что рассказать о бизнесмене, но она не хочет этого делать ради их общей дочери.

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бородина знаменитости омаров
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