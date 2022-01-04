Улетели погреться: где звезды шоу-бизнеса проводят новогодние каникулы

Несмотря на то, что новогодние каникулы для многих звезд отечественного шоу-бизнеса являются рабочими — вечеринки, корпоративы, «голубые огоньки», — некоторые из них после боя курантов стали паковать чемоданы. Артисты не захотели встречать Рождество в холодной Москве и уже делятся пляжными фотографиями.

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы, куда добралась не без приключений. Как оказалось, инстадиве в самолете не предоставили плед и подушку. Это при том, что за билеты она заплатила почти миллион рублей.

«Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой?! Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу — он был один миллион за один билет! Если такая разница с экономом, то почему вы пошить пледов не можете на всех и подушек?! Ну бред же!» — возмутилась Бородина в Instagram.

instagram.com / @borodylia

Джиган и Оксана Самойлова

Семья Оксаны Самойловой и Джигана каждый год утром 1 января улетает отдыхать. Пока никто не рассекретил, куда они отправились в этот раз, но Джиган уже опубликовал в своем Instagram несколько видео, на которых видно, что многодетная семья нежится на пляже. Каждый отпуск Оксана Самойлова активно делится фотографиями, поклонники в предвкушении, когда инстадива выйдет с ними на связь.

Prt Scr instagram.com / @iamgeegun

Настя Ивлеева

Блогер Настя Ивлеева 3 января в компании друзей улетела отдыхать в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Экс-ведущая программы «Орел и решка» опубликовала в социальной сети видео, на котором она и рэпер Эльдар Джарахов танцуют в аэропорту.

«Я сняла себе огромную виллу, и знаете что, я не могу уснуть оттого, что мне страшно одной в такой большой вилле спать», — написала блогер в Instagram.

instagram.com / @_agentgirl_

Анна Седокова

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором решили не встречать Новый год в России и уже 31 декабря улетели в отпуск. Всей семьей они отправились на зимние каникулы в Майами.

instagram.com / @annasedokova

Филипп Киркоров

Как следует отпраздновав Новый год в России, певец Филипп Киркоров традиционно отправился в отпуск в Майами. В своем Instagram он показывал, как вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином они едут на семейный ужин.

«Мы этот отдых заслужили, я считаю», — заявил артист в своем блоге.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В 2021 году немало отечественных и зарубежных селебрити порадовали поклонников новостями о пополнении в семьях. Беби-бум продолжается: ФАН собрал топ-5 пар, которые в 2022 году ждут прибавления.