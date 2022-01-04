Съемки новой кинокартины Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи стартуют в марте

Лос-Анджелес, 4 января. Съемки нового фильма режиссера и сценариста Кристофера Нолана начнутся в марте этого года. Речь идет о биографической драме «Оппенгеймер», в которой сыграет Киллиан Мерфи.

Новая лента Нолана расскажет об ученом-физике Роберте Оппенгеймере, прославившемся как создатель атомной бомбы. О скором начале съемок свидетельствует производственные документы, на которые ссылается портал World of Reel.

Мерфи досталась главная роль в этом проекте. Помимо звезды «Острых козырьков», в новой ленте Нолана снимутся Эмили Блант, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон и другие. Режиссер выступит не только в роли постановщика, но и в качестве сценариста кинокартины. Премьера намечена на июль 2023 года.

Ранее к актерскому составу «Оппенгеймера» присоединился Рами Малек. Звезда «Богемской рапсодии» сыграет ученого из команды создателя атомной бомбы.