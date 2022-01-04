Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 09:51
09:50
Происшествия
Мужчина с оружием забаррикадировался в Индианском университете США
09:45
Происшествия
Предполагаемого убийцу президента Гаити депортировали из Панамы в США
09:45
Общество
Съемки новой кинокартины Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи стартуют в марте
09:44
Политика
Сатановский констатировал обиду Евросоюза из-за переговоров России и США по безопасности
09:42
Армия
Военнослужащие ВСУ провели воздушную разведку у южной границы ДНР
09:39
Общество
Употребление мороженого на завтрак может повысить умственные способности
09:38
Армия
МИД Китая заявил о важности необратимого сокращения ядерных арсеналов России и США
09:36
Экономика
Курс евро снизился на открытии торгов Московской биржи
09:34
Наука
Ученые из Токийского университета определили, как стволовые клетки выбирают путь развития
09:32
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Съемки новой кинокартины Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи стартуют в марте

Общество
Съемки новой кинокартины Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи стартуют в марте
wikipedia.org  /  Richard Goldschmidt / CC BY 3.0

Лос-Анджелес, 4 января. Съемки нового фильма режиссера и сценариста Кристофера Нолана начнутся в марте этого года. Речь идет о биографической драме «Оппенгеймер», в которой сыграет Киллиан Мерфи.

Новая лента Нолана расскажет об ученом-физике Роберте Оппенгеймере, прославившемся как создатель атомной бомбы. О скором начале съемок свидетельствует производственные документы, на которые ссылается портал World of Reel.

Мерфи досталась главная роль в этом проекте. Помимо звезды «Острых козырьков», в новой ленте Нолана снимутся Эмили Блант, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон и другие. Режиссер выступит не только в роли постановщика, но и в качестве сценариста кинокартины. Премьера намечена на июль 2023 года.

Ранее к актерскому составу «Оппенгеймера» присоединился Рами Малек. Звезда «Богемской рапсодии» сыграет ученого из команды создателя атомной бомбы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Съемки новой кинокартины Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи стартуют в марте
фильм мерфи нолан
Комментировать