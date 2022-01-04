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Сатановский констатировал обиду Евросоюза из-за переговоров России и США по безопасности

  /   Обновлено: 04 января 2022 09:44
Политика
Сатановский констатировал обиду Евросоюза из-за переговоров России и США по безопасности
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Москва, 4 января. Европейские чиновники обиделись, потому что их не позвали на переговоры России, США и НАТО по безопасности. Так считает политолог Евгений Сатановский.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Брюссель хочет быть непосредственным участником переговоров. Сатановский прокомментировал его высказывание фразой из советского фильма «Кавказская пленница».

«Лучше всего тут подходит фраза товарища Саахова в исполнении бессмертного Этуша из "Кавказской пленницы": "Обидно, да?!". Ничего другого, чтобы объяснить, на кой черт России о гарантиях своей безопасности говорить с кем-то, кроме главного организатора ее проблем — Соединенных Штатов и контролируемого ими военного блока — Североатлантического альянса, придумать нельзя», — написал аналитик в Telegram-канале.

Сатановский констатировал обиду Евросоюза из-за переговоров России и США по безопасности
Кадр из фильма «Кавказская пленница» / Prt Scr

Сейчас, по его словам, чиновники из ЕС стараются показаться более значимыми, чем есть на самом деле. Он констатировал, что страны, входящие в объединение, не могут принести ему пользу.

«Евробюрократы типа Жозепа Борреля могут возмущаться сколько угодно тем, что их открыто игнорируют в будущих переговорах. Но если на них американцы давно внимания не обращают, с чего бы такого рода извращениями страдало российское руководство?» — задал логичный вопрос Сатановский.

Ранее политолог обратил внимание на изменение отношения Финляндии к России. Одной из причин является готовность страны вступить в НАТО.

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сша евросоюз сатановский боррель
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