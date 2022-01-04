Военнослужащие ВСУ провели воздушную разведку у южной границы ДНР

Донецк, 4 января. Украинские военные могут готовить провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. Такое заявление сделали в Управлении Народной милиции ДНР.

Представитель ведомства заявил, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины проводили воздушную разведку у южной границы республики в районе населенных пунктов Широкино и Павлополь.

«Следствием ведения украинскими силовиками воздушной разведки в районе указанных населенных пунктов может стать вооруженная провокация с целью обвинения руководства республики в нарушении Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня», — указали в НМ ДНР.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура республики в течение 2021 года возбудила почти 300 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур.