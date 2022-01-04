Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 09:51
09:45
Происшествия
Предполагаемого убийцу президента Гаити депортировали из Панамы в США
09:45
Общество
Съемки новой кинокартины Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи стартуют в марте
09:44
Политика
Сатановский констатировал обиду Евросоюза из-за переговоров России и США по безопасности
09:42
Армия
Военнослужащие ВСУ провели воздушную разведку у южной границы ДНР
09:39
Общество
Употребление мороженого на завтрак может повысить умственные способности
09:38
Армия
МИД Китая заявил о важности необратимого сокращения ядерных арсеналов России и США
09:36
Экономика
Курс евро снизился на открытии торгов Московской биржи
09:34
Наука
Ученые из Токийского университета определили, как стволовые клетки выбирают путь развития
09:32
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью
09:28
Экономика
Глобальная инфляция подтолкнет рост курса доллара в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военнослужащие ВСУ провели воздушную разведку у южной границы ДНР

Армия
Военнослужащие ВСУ провели воздушную разведку у южной границы ДНР
Пресс-служба президента Украины

Донецк, 4 января. Украинские военные могут готовить провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. Такое заявление сделали в Управлении Народной милиции ДНР.

Представитель ведомства заявил, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины проводили воздушную разведку у южной границы республики в районе населенных пунктов Широкино и Павлополь.

«Следствием ведения украинскими силовиками воздушной разведки в районе указанных населенных пунктов может стать вооруженная провокация с целью обвинения руководства республики в нарушении Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня», — указали в НМ ДНР.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура республики в течение 2021 года возбудила почти 300 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военнослужащие ВСУ провели воздушную разведку у южной границы ДНР
днр всу донбасс беспилотник
Комментировать