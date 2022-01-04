МИД Китая заявил о важности необратимого сокращения ядерных арсеналов России и США

Пекин, 4 января. Пекин считает позитивным, но недостаточным шагом продление договора СНВ-3 полномочными представителями России и США. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Высокопоставленный дипломат Фу Цун приветствовал возобновление стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном в ходе брифинга для прессы.

«Даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — подчеркнул дипломат.

По словам Фу Цуна, США и РФ должны продолжить «необратимое сокращение своих ядерных арсеналов» для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Ранее в МИД КНР объяснили важность совместного заявления государств «ядерной пятерки» о недопустимости войны для укрепления международного сотрудничества.