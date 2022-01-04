Курс евро снизился на открытии торгов Московской биржи

Москва, 4 января. Европейская валюта снижается относительно рубля на открытии торгов 4 января. На российском финансовом рынке пока не сложилось единой динамики.

Евро торгуется на уровне в 84,15 рубля. Курс доллара продемонстрировал повышение на 0,75 копейки, составив 74,55 рубля. Положительная динамика денежной единицы США связана с подорожанием нефти марки Brent, стоимость которой выросла на 0,5% — до 79,3 доллара за баррель.

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков ранее заметил, что россиянам стоит реально оценивать риски при хранении своих активов в иностранной валюте. Он посоветовал приобретать доллары и евро исключительно перед поездкой за границу.