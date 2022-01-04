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Ученые из Токийского университета определили, как стволовые клетки выбирают путь развития

Наука
Ученые из Токийского университета определили, как стволовые клетки выбирают путь развития
pixabay.com  /  Mikali

Хатиодзи, 4 января. Липкость и «губчатость» ядер способны предопределить, как стволовые клетки в дальнейшем будут обретать специализацию по мере дифференциации. Исследование провели ученые из Токийского столичного университета.

В научной области сегодня преобладает механобиологический подход описания живых систем. Этот способ помогает изучить структурные особенности материалов через их реакцию на внешние раздражители. Таким образом удалось установить, что внутреннее устройство клетки обладает вязкостью и эластичностью.

Специалисты из Токийского университета проанализировали, как подобные характеристики стволовых клеток влияют на выбор их специализации. Ученые рассмотрели все этапы развития и обнаружили, что со временем ядра становятся менее твердыми и более флюидными. Они начинают меньше реагировать на внешние стимулы и сохраняют баланс между гомеостатичностью и эластичностью. Этот процесс и помогает клеткам следовать определенной дифференциации.

Немецкие ученые вырастили примитивный аналог глаза и мозга с помощью стволовых клеток. В будущем они планируют получать клетки сетчатки, которые подойдут для транспортировки в глаза пациентов.

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развитие стволовые клетки дифференциация
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