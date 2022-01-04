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Глобальная инфляция подтолкнет рост курса доллара в 2022 году

  /   Обновлено: 04 января 2022 09:32
Экономика
Глобальная инфляция подтолкнет рост курса доллара в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 января. Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников спрогнозировал укрепление доллара к мировым валютам в 2022 году, сообщает «Прайм»

По мнению Жильникова, курс доллара продолжит рост из-за ужесточения политики мировых регуляторов и глобальной инфляции. Ситуация на финансовом рынке США даст толчок для оттока капиталов в наличность в виде долларов.

Жильников считает, что российский рубль сейчас уязвим, несмотря на сохранение предпосылок для его укрепления. По прогнозам аналитика, давление на отечественную валюту окажет геополитика, снижение цен на нефть и новый штамм коронавируса «Омикрон».

«Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рублей на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рублей в среднем за год», — заявил он.

Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов отметил, что укреплению доллара будут способствовать высокие темпы роста экономики США, а также ожидание ужесточения монетарной политики ФРС. В 2022 году можно ожидать улучшение торгового баланса США. Но возможен и более негативный для доллара сценарий, если ставки регулятора «скорректируются в пользу более осторожной траектории».

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