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Бывший советник Трампа Миллс заявил о слабости Байдена перед Путиным

Политика
Бывший советник Трампа Миллс заявил о слабости Байдена перед Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 4 января. Российский президент Владимир Путин выстраивает отношения с американской администрацией с сильной позиции после внешнеполитических неудач команды лидера США Джо Байдена, заявил бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Кори Миллс.

Эксперт выступил в рамках политической передачи на канале Fox News. Журналисты поинтересовались у бывшего советника, видна ли разница в отношениях между Москвой и Вашингтоном при президентстве Трампа и Байдена.

«Разница абсолютно есть. Все увидели, что Байден слаб. В России видели, чем закончился Афганистан. Видят, как президент поступает в ситуации с Тайванем и континентальным Китаем», — отметил Кори Миллс.

Он добавил, что слабость американской администрации заметили даже в Иране и Китае, и противники США активно этим пользуются.

Дональд Трамп ранее раскритиковал Джо Байдена за капитуляцию в Афганистане. По его словам, авиабазу Баграм теперь может захватить Китай.

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путин сша байден
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