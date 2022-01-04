Бывший советник Трампа Миллс заявил о слабости Байдена перед Путиным

Вашингтон, 4 января. Российский президент Владимир Путин выстраивает отношения с американской администрацией с сильной позиции после внешнеполитических неудач команды лидера США Джо Байдена, заявил бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Кори Миллс.

Эксперт выступил в рамках политической передачи на канале Fox News. Журналисты поинтересовались у бывшего советника, видна ли разница в отношениях между Москвой и Вашингтоном при президентстве Трампа и Байдена.

«Разница абсолютно есть. Все увидели, что Байден слаб. В России видели, чем закончился Афганистан. Видят, как президент поступает в ситуации с Тайванем и континентальным Китаем», — отметил Кори Миллс.

Он добавил, что слабость американской администрации заметили даже в Иране и Китае, и противники США активно этим пользуются.

Дональд Трамп ранее раскритиковал Джо Байдена за капитуляцию в Афганистане. По его словам, авиабазу Баграм теперь может захватить Китай.