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Сыгравший Люциуса Малфоя Джейсон Айзекс травмировал Фелтона на съемках «Тайной комнаты»

Общество
Сыгравший Люциуса Малфоя Джейсон Айзекс травмировал Фелтона на съемках «Тайной комнаты»
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Лос-Анджелес, 4 января. Актер Джейсон Айзекс, который сыграл Люциуса Малфоя в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната», травмировал свое юного коллегу Тома Фелтона во время съемок. Об этом исполнитель роли отца Драко Малфоя вспомнил в спецвыпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

По словам Айзекса, он повредил руку Фелтона в сцене, где Гарри Поттер попал в лавку «Горбин и Бэркес». Там главный герой увидел Малфоя-старшего с сыном. У персонажа Айзекса была трость с набалдашником в виде змеи с раскрытой пастью, и он ударил Драко Малфоя по рукам, когда тот захотел потрогать товары в магазине.

«Драко к чему-то прикоснулся, а я воспользовался тростью и сказал: «Ничего не трогай, Драко». Но я не знал, насколько острыми были зубы, и они попали прямо в руку маленького Тома», — вспомнил актер.

После этого глаза Фелтона, как утверждает исполнитель роли Люциуса Малфоя, наполнились слезами. Айзекс извинился перед юным актером, но тот в ответ сказал, что момент вышел хорошим для сцены. Однако в итоге этот эпизод вырезали из ленты.

Ранее исполнительница роли Гермионы Грейнджер Эмма Уотсон призналась, что была влюблена в Тома Фелтона на съемках «Гарри Поттера». При этом актер не отвечал ей взаимностью и относился скорее как к сестре.

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Гарри Поттер фелтон малфой
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