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Пользователи Twitter раскритиковали слова Байдена о решительном ответе России

Политика
Пользователи Twitter раскритиковали слова Байдена о решительном ответе России
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 4 января. Слова американского лидера Джо Байдена о «нападении» России на Украину, которые он озвучил во время телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, не понравились пользователям Twitter из Соединенных Штатов.

По их словам, Украина — как самостоятельное государство — должна сама разбираться со своими собственными конфликтами. Американские пользователи Twitter подчеркнули, что Соединенные Штаты не являются мировыми стражами порядка. Они отметили, что именно поэтому противостояние Москвы и Киева нельзя считать проблемой Вашингтона.

«Мы только что вышли из одной войны. Давайте не будем слишком сильно бряцать саблями», — раскритиковали они слова Байдена о решительном ответе России, напомнив, что есть другие неочевидные способы защитить Украину.

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украина сша байден
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