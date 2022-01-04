Пользователи Twitter раскритиковали слова Байдена о решительном ответе России

Вашингтон, 4 января. Слова американского лидера Джо Байдена о «нападении» России на Украину, которые он озвучил во время телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, не понравились пользователям Twitter из Соединенных Штатов.

По их словам, Украина — как самостоятельное государство — должна сама разбираться со своими собственными конфликтами. Американские пользователи Twitter подчеркнули, что Соединенные Штаты не являются мировыми стражами порядка. Они отметили, что именно поэтому противостояние Москвы и Киева нельзя считать проблемой Вашингтона.

«Мы только что вышли из одной войны. Давайте не будем слишком сильно бряцать саблями», — раскритиковали они слова Байдена о решительном ответе России, напомнив, что есть другие неочевидные способы защитить Украину.