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Daily Star: путешественники на Марс рискуют стать каннибалами

Наука
Daily Star: путешественники на Марс рискуют стать каннибалами
nasa.gov  /  NASA

Москва, 4 января. Перед отправкой людей на Марс ученым предстоит решить проблемы с поставкой пищи на планету и ускоренным старением космонавтов во время полета.

Огромное количество вопросов необходимо решить, чтобы человечество смогло реализовать экспедицию на Красную планету и колонизировать ее. Если с этими проблемами не разобраться, последствия могут быть катастрофическими, уверены эксперты.

«Если на Марсе не удастся создать постоянный источник еды или если поставки с Земли будут нерегулярными, то существует вероятность, что исследователям придется убивать друг друга ради пропитания», — цитирует слова экспертов издание Daily Star.

Ученые продолжают изучать Красную планету. В ноябре 2021 года марсоход Curiosity обнаружил органические вещества в образцах грунта космического объекта. Находка свидетельствует о вероятности присутствия в настоящем или наличия в прошлом жизни на Марсе.

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