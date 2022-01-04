Минобороны РФ: два Ту-160М войдут в состав дальней авиации в 2022 году

Москва, 4 января. Два бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М войдут в боевой состав дальней авиации ВКС РФ в 2022 году.

О дальнейшем укреплении боеспособности Воздушно-космических сил России информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«В 2022 году состав дальней авиации пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М», — сказано в опубликованном релизе.

Представители военного ведомства отметили, что в 2021 году ВКС РФ получили четыре дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Ранее сообщалось, что американские системы ПВО и ПРО не в силах противодействовать российским самолетам Ту-160М и их бортовому вооружению.