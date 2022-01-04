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Минобороны РФ: два Ту-160М войдут в состав дальней авиации в 2022 году

Армия
Минобороны РФ: два Ту-160М войдут в состав дальней авиации в 2022 году
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 января. Два бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М войдут в боевой состав дальней авиации ВКС РФ в 2022 году.

О дальнейшем укреплении боеспособности Воздушно-космических сил России информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«В 2022 году состав дальней авиации пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М», — сказано в опубликованном релизе.

Представители военного ведомства отметили, что в 2021 году ВКС РФ получили четыре дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Ранее сообщалось, что американские системы ПВО и ПРО не в силах противодействовать российским самолетам Ту-160М и их бортовому вооружению.

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