Вооруженный автоматом мужчина взял заложников в Индианском университете США

Вашингтон, 4 января. Мужчина захватил в заложники несколько человек в отеле и конференц-центре Индианского университета в Блумингтоне. Полиция ведет с ним переговоры.

Как сообщают представители университета в Блумингтоне, злоумышленник забаррикадировался в здании отеля.

«Ситуация с заложниками, число которых уточняется, произошла в комплексе Студенческого союза в Университете штата Индиана. Переговорщики работают с вооруженным автоматическим оружием человеком», — отмечено в сообщении в Twitter.

Правоохранители просят местных жителей обходить место преступления, гостей отеля эвакуируют, а студентам запретили выходить из здания университета. Информации о выстрелах или пострадавших не поступало, также около отеля находятся снайперы.

Ранее вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса. Происшествие случилось в южной части Германии.