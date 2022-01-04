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Российские военные вручили сирийским сиротам новогодние подарки

Армия
Российские военные вручили сирийским сиротам новогодние подарки
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Дамаск, 4 января. Главная военная прокуратура России передала новогодние подарки воспитанницам подшефного сиротского дома в сирийской провинции Алеппо.

Представитель Центра примирения враждующих сторон Антон Гончаров сообщил, что дети получили 160 сладких наборов.

«От лица военнослужащих российского Минобороны и Главной военной прокуратуры РФ мы приехали поздравить детей сиротского дома "Аль-Фата аль-Ятима" с 2022 годом и вручить новогодние подарки», – отметил Гончаров.

Ранее российская прокуратура взяла шефство над сиротским домом «Аль-Фата аль-Ятима». За последние пару месяцев учреждение получило несколько тонн гуманитарной помощи.

Ранее самолет военно-транспортной авиации Минобороны России доставил в афганскую столицу Кабул груз с гуманитарной помощью. Согласно распоряжению главы Минобороны Сергея Шойгу, для доставки было выделено три самолета военно-транспортной авиации.

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