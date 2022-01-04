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Трамп обвинил Twitter и Facebook в ангажированности и назвал их позором США

  /   Обновлено: 04 января 2022 08:17
Политика
Трамп обвинил Twitter и Facebook в ангажированности и назвал их позором США
Prt Scr youtube.com  /  The White House

Вашингтон, 4 января. Социальные сети Twitter и Facebook являются ангажированными ресурсами, которые продвигают только определенное, выгодное им мнение. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.

Об этом политик заявил из-за блокировки Twitter члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Возможной причиной отключения ее аккаунта стала публикация данных о распространении коронавирусной инфекции. В связи с этим Трамп напомнил о своем пожизненном бане в микроблоге и назвал эти ресурсы позором США и демократии.

«Twitter - это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook», — заявил политик.

Бывший глава Белого дома также призвал всех американцев отказаться от соцсетей, так как эти ресурсы отстаивают радикальные «левые взгляды». Также он призвал Марджори продолжать борьбу.

Недавно Трамп раскритиковал Байдена за капитуляцию в Афганистане. Он посчитал, что после этого Китай может захватить авиабазу Баграм.

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