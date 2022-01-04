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Пять человек погибли после схода оползня на юге Китая

Происшествия
Пять человек погибли после схода оползня на юге Китая
Федеральное агентство новостей  /  Владислав Краев

Пекин, 4 января. Сход оползня произошел в провинции Гуйчжоу. В результате ЧП пять человек погибли и трое получили травмы, еще девять числятся пропавшими без вести.

Центральное телевидение Китая сообщает, что инцидент произошел во время строительных работ в городе Хуацзе, который расположен примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна.

В спасательной операции участвуют свыше 720 человек. Всех пострадавших доставили в больницу. Полиция устанавливает детали происшествия.

Накануне просадку грунта и сход оползня зафиксировали в Сочи. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, сход лавины может произойти в горах на уровне выше 2 500 метров.

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