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Реестр распоряжений об отмене доверенностей заработал в России

  /   Обновлено: 04 января 2022 08:01
Общество
Реестр распоряжений об отмене доверенностей заработал в России
pixabay.com

Москва, 4 января. Россиянам стало проще отменить доверенности, выданные в письменной форме. Соответствующий реестр появился на портале Федеральной нотариальной палаты.

Сервис позволяет отменить действие доверенности, которую не заверял нотариус. Для этого потребуется авторизоваться на портале ФНП и сделать усиленную электронную подпись, говорится на сайте организации.

«Быстрая отмена доверенности важна, прежде всего, с точки зрения безопасности и защиты от злоупотреблений со стороны поверенных в ситуации, когда доверитель уже решил отозвать свои полномочия. В случае отмены документа через портал Федеральной нотариальной палаты он будет признаваться недействительным уже на следующий день после направления распоряжения», — отмечается на сайте.

Случаи обманов с доверенностями часто происходят в России. Правоохранителям удалось задержать аферистов, которые предлагали своим жертвам услуги по возмещению ущерба. Родственники погибших в несчастных случаях подписывали необходимые документы, а злоумышленники похищали их средства.

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