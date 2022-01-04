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Хозяева выгнали котенка на улицу во время циклона на Сахалине

Происшествия
Хозяева выгнали котенка на улицу во время циклона на Сахалине
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 4 января. Суровые методы воспитания использовали хозяева маленького котенка в Углегорске. Питомца выставили на улицу, когда был сильный мороз.

Как пишут журналисты «КП-Сахалин», котенка рано утром заметили на окне второго этажа. Животное замерзало на подоконнике в тот момент, когда в регионе бушевал сильный циклон. Очевидцы сняли на видео жалобно мяукающего животного и выставили в интернет.

Сахалинские зоозащитники уже определили местоположение дома, на подоконнике которого находился котенок. Теперь они планируют узнать о дальнейшей судьбе питомца.

Ранее волонтеры спасли жизнь замерзающей на улице собаке. Добровольцы узнали о псе, который живет в поле у дороги под Уссурийском от пользователей Сети.

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