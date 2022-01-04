Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 08:21
08:14
Политика
Трамп обвинил Twitter и Facebook в ангажированности и назвал их позором США
08:11
Происшествия
Пожарные тушат автосервис с машинами в Екатеринбурге
08:10
Происшествия
Пять человек погибли после схода оползня на юге Китая
08:01
Общество
Реестр распоряжений об отмене доверенностей заработал в России
08:00
Политика
«Демократические ястребы» США грозят России новыми санкциями
07:44
Происшествия
Хозяева выгнали котенка на улицу во время циклона на Сахалине
07:39
Политика
Политолог Выдрин: украинские элиты переоценивают свое значение для России
07:33
Общество
Захарова сравнила отъезд журналиста Цимбалюка из России с «синдромом Бабченко-Гордона»
07:25
Политика
Пушков обозначил условие для разрыва договора о транзите газа с Украиной
07:02
Общество
Врачи в Бразилии зарегистрировали несколько заражений гриппом и коронавирусом одновременно
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Выдрин: украинские элиты переоценивают свое значение для России

  /   Обновлено: 04 января 2022 07:39
Политика
Политолог Выдрин: украинские элиты переоценивают свое значение для России
pxhere.com

Москва, 4 января. Элитарное сословие Украины переоценивает свою роль для России. Такое мнение выразил политический аналитик Дмитрий Выдрин.

По мнению специалиста, заявления о важности Киева для Москвы подпитывают эти иллюзии, однако это не так. Не Россия теряет Украину, а последняя идет по пути саморазрушения.

«Уверен, что те, кто в России говорят о жизненной необходимости для нее Украины, невольно подпитывают чрезмерным самомнением и тщеславием элиту последней. Да еще и подзадоривают западных "партнеров", мечтающих Россию окоротить Украиной», — подчеркнул Выдрин в интервью «Украине.ру».

Недавно глава Института политических исследований Сергей Марков заявил, что Киев в скором времени постигнет большое фиаско из-за нестабильной ситуации. В связи с этим аналитик предложил разделить Украину между РФ и Польшей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Выдрин: украинские элиты переоценивают свое значение для России
украина украинские элиты политолог выдрин
Комментировать