Москва, 4 января. Элитарное сословие Украины переоценивает свою роль для России. Такое мнение выразил политический аналитик Дмитрий Выдрин.

По мнению специалиста, заявления о важности Киева для Москвы подпитывают эти иллюзии, однако это не так. Не Россия теряет Украину, а последняя идет по пути саморазрушения.

«Уверен, что те, кто в России говорят о жизненной необходимости для нее Украины, невольно подпитывают чрезмерным самомнением и тщеславием элиту последней. Да еще и подзадоривают западных "партнеров", мечтающих Россию окоротить Украиной», — подчеркнул Выдрин в интервью «Украине.ру».

Недавно глава Института политических исследований Сергей Марков заявил, что Киев в скором времени постигнет большое фиаско из-за нестабильной ситуации. В связи с этим аналитик предложил разделить Украину между РФ и Польшей.