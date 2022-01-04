Захарова сравнила отъезд журналиста Цимбалюка из России с «синдромом Бабченко-Гордона»

Москва, 4 января. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Telegram отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка, назвав его решение «синдромом Бабченко-Гордона».

Корреспондент украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк покинул территорию России. Ранее российские правоохранители стали подозревать, что Цимбалюк может являться сотрудником Главного управления разведки Украины. Журналист не согласен с этими обвинениями.

По мнению Захаровой, «в медицине эти симптомы описаны как «синдром Бабченко-Гордона».

«Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, а потом придумать байку об угрозе безопасности. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона», — резюмировала представитель российского МИД.

Ранее Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти по отношению к России из-за его видеороликов на YouTube. Позже стало известно, что российские правоохранители отказались допрашивать Цимбалюка.