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Пушков обозначил условие для разрыва договора о транзите газа с Украиной
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Пушков обозначил условие для разрыва договора о транзите газа с Украиной

Политика
Пушков обозначил условие для разрыва договора о транзите газа с Украиной
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Москва, 4 января. Кража российского газа из трубы во время транзита приведет к расторжению договора о транспортировке голубого топлива с Украиной. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Об этом парламентарий заявил в свете недавнего заявления гендиректора «Нафтогаза» о том, что Киеву будет необходимо воровать российский газ из трубы. Причиной этому является необходимость в возмещении природного топлива в собственных хранилищах. Пушков сетовал, что при таком положении дел власти России будут вынуждены расторгнуть действующее соглашение с Украиной.

«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Газовое соглашение между Москвой и Киевом было подписано в конце 2019 года сроком на пять лет. Согласно тексту документа, «Газпром» обязуется прокачать 65 миллиардов кубических метров топлива в первый год действия договора и по 40 в последующие четыре.

Недавно Пушков выразил сомнение по поводу возможности введения Соединенными Штатами «адских» санкций против России. Парламентарий указал, что такой шаг полностью развяжет руки Москве.

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Газпром украина пушков
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