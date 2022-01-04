Мошенники придумали новую схему обмана с помощью доменов на алкогольную тему

Москва, 4 января. Специалисты по информационной безопасности выявили новую возможную схему обмана россиян. На просторах интернета начали появляться доменные имена, в названии которых использована транслитерация слова «алкоголизм».

В интервью газете «Известия» заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко рассказал, что домены являются заготовками для сайтов, продвигающими услуги кодирования от алкоголизма на дому или продаж средств от похмелья. В ходе выборочной проверки действующих ресурсов выявлено не было.

А вот по словам ведущего аналитика подразделения Digital Risk Protection в Group-IB Евгения Егорова, информация об алкоголизме уже есть на некоторых адресах. Регистрация таких адресов нарушением не является, однако вероятность использования подобных доменных имен для обмана россиян есть.

«Их могут использовать для фишинга и продажи поддельных, "чудодейственных" препаратов для лечения алкогольной зависимости», — предупредил собеседник издания.

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Павел Куценко также уверен, что такие ресурсы подготовили для мошенничества, связанного с кражей средств граждан или их персональных данных.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать роботов для обмана жителей России по телефону. Эксперты призывают граждан соблюдать предельную осторожность во время телефонных звонков от незнакомцев.