Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский и его команда вызывают «стыд за нацию» у жителей страны

Киев, 4 января. Политическая команда, которую привел во власть действующий украинский президент Владимир Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у жителей страны и усталость у мирового сообщества. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По мнению политика, люди, которые на данный момент находятся во главе Украины, абсолютно не соответствуют своей роли. Он считает, что сейчас к власти пришло «отребье», а их действия не вызывают ничего, кроме чувства стыда.

«Украина — это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент...Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», — сказал Мураев.

Он также подчеркнул, что хотел бы видеть во главе Украины действительно лучших представителей народа страны, которые докажут своим трудом, что имеют право управлять государством.

Ранее бывший украинский лидер Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook мем с «угрозой» в адрес Владимира Зеленского. Последний на фото изображен с приспущенными штанами.