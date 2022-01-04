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Украинский режиссер Лавренчук был задержан в Италии по запросу России

Происшествия
Украинский режиссер Лавренчук был задержан в Италии по запросу России
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Неаполь, 4 января. Правоохранители Неаполя задержали главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука. По данным пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко, это было сделано по запросу России.

Лавренчука взяли под стражу 17 декабря, в настоящее время генконсульство Украины в Неаполе оказывает ему помощь.

«Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, пока будет рассматриваться российский экстрадиционный запрос», - отмечает Николенко.

Представитель МИД также сообщил, что у украинца уже побывал консул. Условия содержания Лавренчука были оценены как приемлемые.

Ранее в Белоруссии состоялся судебный процесс над россиянином Егором Дудниковым. Фигуранта признали виновным в двух преступлениях и приговорили к 11 годам лишения свободы.

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украина россия италия режиссер лавренчук
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