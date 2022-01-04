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Daily Express: Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай

  /   Обновлено: 04 января 2022 05:33
Политика
Daily Express: Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 января. Российский президент Владимир Путин переиграл Европу, когда договорился увеличить поставки газа в Китай. Обозреватель издания Daily Express Энтони Ашкенази указал, что Москва и Пекин близки к подписанию контракта о строительстве нового трубопровода.

По словам журналиста, возможные поставки по новому трубопроводу эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в страны Европы по «Северному потоку — 2». Новое соглашение удвоит экспорт в Пекин.

«Ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири — 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — подчеркнул Ашкенази.

Обозреватель также отметил, что Москва готова поставлять в Европу больше газа. Однако для этого требуется сертификация «СП-2», которая на данный момент приостановлена.

«Северный поток — 2» проложен из России в ФРГ по дну Балтийского моря. Проект был достроен еще в сентября, а перед Новым годом глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что трубопровод готов к работе. Вторая нитка газопровода, по его словам, наполнена до рабочего давления.

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