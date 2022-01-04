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Климатолог Кокорин призвал россиян готовиться к резким перепадам температуры в 2022 году

Общество
Климатолог Кокорин призвал россиян готовиться к резким перепадам температуры в 2022 году
pixabay.com

Москва, 4 января. Прошедший год запомнился температурными рекордами и необычным распределением осадков. В 2022 году ситуация повторится, предупредил климатолог Алексей Кокорин.

Составить точный прогноз на весь год невозможно. Но директор программы «Климат и энергетика» с уверенностью заявляет, что тенденция к неустойчивой и нервной погоде будет сохраняться, пишет радио Sputnik.

«То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — отметил климатолог Кокорин.

В целом наступивший год окажется немного холоднее из-за влияния Тихого океана. По словам эксперта, у поверхности воды понижается температура из-за сильных ветров. Но в долгосрочной перспективе, глобальное потепление будет повышать ее.

Погодных изменений стоит ждать в Москве уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, температура воздуха окажется на пару градусов ниже нормы. В среду обрушится атлантический циклон, который приведет к обильным осадкам и порывистому ветру.

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погода прогноз климат
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