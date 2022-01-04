Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 05:14
05:12
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины и двух женщин при пожаре в Москве
05:01
Общество
Климатолог Кокорин призвал россиян готовиться к резким перепадам температуры в 2022 году
05:00
Армия
Саудовская Аравия отразила воздушную атаку в районе Таиф
04:51
Происшествия
Тела двух жителей Углегорска найдены в доме после ночного пожара
04:49
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту убийства предпринимателя Ризаева в Махачкале
04:44
Общество
Ростех анонсировал появление единой вакцины от гриппа и коронавируса
04:40
Технологии
Apple может добавить поддержку lossless в новые AirPods Pro 2
04:00
Политика
Украинский журналист Минин: Байден показал пренебрежительное отношение к Зеленскому
04:00
Общество
Правовед Соловьев объяснил, почему в ЕС недовольны законом о блокировке вредного контента в РФ
03:46
Общество
Вирусолог Аграновский: SARS-CoV-2 может стать снижающим продолжительность жизни фактором
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Саудовская Аравия отразила воздушную атаку в районе Таиф

Армия
Саудовская Аравия отразила воздушную атаку в районе Таиф
pixabay.com  /  Chickenonline

Эт-Таиф, 4 января. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии предотвратили вражескую атаку на район Таиф, расположенный в западной части страны. Об этом заявили в министерстве обороны страны.

Сообщение было опубликовано в эфире государственного телеканала. Представитель оборонного ведомства сказал, что страна принимает все необходимые меры для устранения угроз и защиты своих граждан.

«ПВО обнаружили и уничтожили враждебный объект, направленный в сторону Таифа», — говорится в заявлении.

Вероятно, удар был нанесен йеменскими повстанцами из движения «Ансар Аллах». Ранее они уже обстреливали территорию Саудовской Аравии, в результате чего погибли два человека и семеро получили ранения различной степени тяжести. В ответ на это арабская коалиция пообещала провести военную операцию против йеменских хуситов в соответствии с нормами гуманитарного права.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Саудовская Аравия отразила воздушную атаку в районе Таиф
саудовская аравия йемен пво хуситы ансар аллах
Комментировать