Саудовская Аравия отразила воздушную атаку в районе Таиф

Эт-Таиф, 4 января. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии предотвратили вражескую атаку на район Таиф, расположенный в западной части страны. Об этом заявили в министерстве обороны страны.

Сообщение было опубликовано в эфире государственного телеканала. Представитель оборонного ведомства сказал, что страна принимает все необходимые меры для устранения угроз и защиты своих граждан.

«ПВО обнаружили и уничтожили враждебный объект, направленный в сторону Таифа», — говорится в заявлении.

Вероятно, удар был нанесен йеменскими повстанцами из движения «Ансар Аллах». Ранее они уже обстреливали территорию Саудовской Аравии, в результате чего погибли два человека и семеро получили ранения различной степени тяжести. В ответ на это арабская коалиция пообещала провести военную операцию против йеменских хуситов в соответствии с нормами гуманитарного права.