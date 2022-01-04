Тела двух жителей Углегорска найдены в доме после ночного пожара

Углегорск, 4 января. Серьезный пожар произошел в Углегорске Сахалинской области ночью 4 января. При тушении огня в доме были найдены тела двух человек.

Согласно информации местных СМИ, возгорание произошло в двухэтажном строении по адресу улица Войтинского, 16. Кроме погибших есть еще пострадавшие. Двух человек отвезли в медицинское учреждение.

Отмечается, что они не были зарегистрированы в загоревшемся доме. Известно, что строение было признано аварийным и его полностью расселили, отключили от коммуникаций. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Еще один серьезный пожар произошел в одном из домов на Кавказском бульваре в Москве 4 января. В результате возгорания погибли три человека. Правоохранительные органы инициировали проверку по факту случившегося.